Italia femminile: contro il Sudafrica “vincere senza fare calcoli”

A Wellington, in Nuova Zelanda, le italiane si potrebbero giocare il tutto per tutto per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali di calcio femminile. Dopo l’esordio vincente contro l’Argentina e la brutta battuta d’arresto con la sconfitta per 5-0 maturata contro la Svezia – una delle squadre più forti del torneo – le atlete della coach Milena Bertolini sono disposte al tutto per tutto per staccare il pass per gli ottavi di finale nella partita delle 9 di oggi, ora italiana, contro il Sudafrica. A parlare insieme al commissario tecnico è il capitano della squadra, l’attaccante della Juventus Cristiana Girelli.

Oggi “sarà come una finale, e sappiamo – rimarca la calciatrice – che le finali possono giocarti scherzi emotivi, ma porteremo il fuoco dentro contro il Sudafrica”. Sulla carta, le azzurre sono le favorite per la vittoria, ma in un Campionato mondiale nessuna partita è già vinta in partenza. La manita rifilata all’Italia dalle svedesi “ci ha insegnato la cura dei dettagli”, continua Girelli. “A questo livello trovi squadre davvero forti, e se non reagisci quando vai sotto rischi di affondare: così è stato con le svedesi, che hanno segnato e approfittando del nostro sbandamento in pochi minuti hanno ammazzato la partita”, confessa la numero 10 azzurra. Dopo il pareggio inaspettato fra Sudafrica e Argentina, che ha sorriso e non poco all’Italia, all’undici di Bertolini basterebbe un pari (poi però tutto si baserebbe sul risultato di Svezia-Argentina), ma il capitano non è dello stesso avviso: “Dobbiamo vincere e basta, senza fare calcoli. Dobbiamo soprattutto tornare a emozionarci un pochino e avere sempre presente nella mente quel filo che ci unisce tutte, nei momenti buoni e in quelli negativi. Trasformiamo la rabbia del dopo Svezia – sprona le sue compagne Girelli – in energia”.

Aggiornato il 02 agosto 2023 alle ore 09:51