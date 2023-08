Match Musk-Zuckerberg: forse c’è la data

Due eminenze del business globale, due multimiliardari, due giovani superpredatori del mondo della tecnologia, si stanno provocando a distanza da settimane. Quello tra Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, e Mark Zuckerberg, l’inventore di Facebook, sembra un botta e risposta tipico delle faide tra studenti dell’high school nei film americani, con provocazioni verbali non del tutto elegantissime che hanno portato a definire una possibile data – il 26 agosto – per il loro faccia a faccia.

Da ciò che trapela dal loro fitto trash talking, la disciplina di combattimento sarà quella delle arti marziali miste (Mma), ovvero uno stile di combattimento che mischia, principalmente, la kickboxing, il muay thai e il jiu jitsu brasiliano. In poche parole, non sono consentite solo dita negli occhi e “colpi bassi”. L’ultima notizia a proposito dell’incontro tra Musk e Zuckerberg riguarda un possibile canale video streaming, affinché tutti possano gustarsi il match e fare il tifo.

Il patron di Tesla, SpaceX e X (il nuovo nome di Twitter) e Zuckerberg, proprietario della Big tech Meta – che controlla Facebook, Instagram, WhatsApp e il nuovo Threads – e ottavo uomo più ricco del mondo, avrebbero ricevuto la benedizione di Dana White, il capo della Ufc, per mettere in piedi l’incontro di Mma. I due si sono allenati con dei campioni della disciplina – la foto di Mark Zuckerberg con Israel Adesanya e Alex Volkanovski ha fatto il giro del mondo – e Jon Jones (l’attuale campione di arti marziali miste, categoria pesi massimi) si è offerto per allenare Elon Musk al faccia a faccia con il suo avversario.

Se l’età è dalla parte dell’inventore di Facebook, con i suoi 39 anni contro i 52 di Musk, la stazza invece favorisce decisamente il patron di Tesla, essendo decisamente più alto e più pesante. Entrambi sono buoni lottatori di jiu jitsu brasiliano, con Zuckerberg che ha recentemente partecipato al suo primo torneo, vincendo una medaglia d’oro e una d’argento.

Se il match verrà eventualmente disputato, lo scenario sarà probabilmente quello di una delle famose arene dell’Ufc, con i tifosi che chiedono a gran voce Las Vegas. A causa di vari pettegolezzi, l’ipotesi di usare il Colosseo come arena di combattimento aveva cominciato a circolare sui social, tanto che il Governo italiano ha dovuto smentire le voci. Il probabile incontro del 26 agosto sarà trasmesso in diretta su X-video (la sezione di streaming di X) e il ricavato verrà devoluto in beneficenza per i veterani di guerra americani. E Zuckerberg ha subito polemizzato: “Non dovremmo usare una piattaforma più affidabile?”. Forse intendeva Threads.

