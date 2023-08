Top Ganna: un inseguimento che vale l’oro

Probabilmente, nel tempo, sono stati spesi aggettivi, litri di inchiostro ed elogi. Puntualmente, ogni commento può essere riduttivo. Perché con gente così c’è solo da alzarsi in piedi. E applaudire.

Non finisce di sorprendere Filippo Ganna. L’atleta azzurro, nell’inseguimento su pista ai Mondiali di Glasgow, conquista l’oro. Un successo arrivato dopo una rincorsa poderosa sul rivale, il britannico Daniel Bigham. L’italiano, infatti, alla fine la spunta per 54 millesimi. Già, 54 millesimi. Un soffio.

Per il campione piemontese – che chiude con il tempo di 4’01’’976 – è il sesto trionfo mondiale nella specialità, entrando così nella storia: “Sono veramente soddisfatto – dice Top Ganna – sono davvero orgoglioso. Non volevo fare l’inseguimento individuale, perché volevo concentrarmi sulla cronometro su strada, ma ho pensato: ormai siamo in ballo, balliamo. Tutti si sono emozionati per questa lotta, abbiamo fatto degli ottimi tempi”.

Per la cronaca, la medaglia di bronzo va all’altro azzurro, Jonathan Milan, che ha la meglio sul portoghese Ivo Oliveira.

Aggiornato il 07 agosto 2023 alle ore 16:43