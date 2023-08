Arabia Saudita, i migliori colpi dall’Europa dell’estate

La Saudi Pro League, il maggiore campionato dell’Arabia Saudita, ha iniziato a pescare in Europa per alzare il livello del proprio calcio. Il Paese vuole diventare competitivo a livello di tecnica e spettacolarità nella sua “Serie A”, alla pari dei maggiori campionati del mondo come la Premier League e La Liga, e lo sta facendo portando in patria diversi “nomi grossi” del calcio internazionale, a suon di milioni di euro. Per ora, diversi atleti hanno ufficializzato il loro approdo nella Pro League. Per primo Karim Benzema, l’attaccante vincitore del Pallone d’oro, si è arruolato tra le fila dell’Al-Ittihad. Dopo 14 anni al Real Madrid, l’attaccante francese vestirà per la prossima stagione la maglia della squadra saudita, con un contratto fino al 2026 per 100 milioni di euro all’anno, bonus esclusi.

Anche Ngolo Kanté, il centrocampista del Chelsea, ha scelto la stessa squadra di Karim. Il classe ’91 ha firmato un biennale da 50 milioni di euro a stagione. Il francese viene ricordato per essere stato campione del mondo nel 2018 e protagonista del celebre scudetto del Leicester, guidato da Sir Claudio Ranieri. Poi, il giovane centrocampista portoghese Ruben Neves, reduce dall’esperienza al Wolverhampton, ha raggiunto un accordo con l’Al-Hilal. Il cartellino del classe ’97 è stato acquistato per 55 milioni di euro. E insieme a lui l’ex Napoli e Chelsea Kalidou Koulibaly è approdato in Arabia Saudita, sempre nello stesso club. Il difensore senegalese percepirà uno stipendio di circa 30 milioni di euro netti a stagione.

Dall’Italia, Marcelo Brozovic ha lasciato l’Inter dopo sette stagioni per andare all’Al-Nassr, in compagnia di Cristiano Ronaldo. I nerazzurri hanno incassato dalla cessione circa 18 milioni di euro. Rimanendo nello stivale, il centrocampista stella della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha scelto di seguire le sirene dell’Al-Hilal, anche se Inter e Juventus avevano messo le mani sul giocatore. Infine, tra i nomi grossi del mercato saudita, completa la lista Sadio Mané, che dopo solo un anno al Bayern Monaco è passato all’Al-Nassr.

Aggiornato il 09 agosto 2023 alle ore 09:15