Atp Toronto: Sinner ai quarti per forfait di Murray

L’avventura ai quarti del torneo Masters 1000 di Toronto di Jannik Sinner è stata a dir poco breve. La partita contro lo scozzese Andy Murray è finita prima di cominciare, a causa del forfait del tennista 36enne di Glasgow. L’ennesimo problema fisico che sta attanagliando la leggenda del tennis del Regno Unito l’ha tenuto, ancora una volta, lontano dai campi.

Murray è entrato in campo solo per scusarsi con il pubblico e annunciare il suo ritiro dall’Atp di Toronto, spiegando l’accaduto: “Sono davvero amareggiato, raramente mi è successa una cosa simile in carriera, mi dispiace, ho un problema agli addominali. Potrebbe essere la mia ultima volta qui in Canada, finire così è brutto”. E ancora: “Non riesco a giocare questa sera – ha detto il 36enne salutando i tifosi sugli spalti – mi sento di aver deluso il pubblico. Raramente mi sono trovato in una situazione simile nella mia carriera. Mi sento malissimo, è uno schifo”. Così ha commentato amareggiato l’ex numero uno del ranking. E adesso Sinner, testa di serie numero 7 del torneo, affronterà il francese Gaël Monflis.

Mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz, l’attuale numero uno della classifica Atp, si è dovuto sudare l’accesso ai quarti di finale. Il classe 2003 ha sofferto contro il polacco Hubert Hurkacz, numero 17 del ranking, ma è riuscito a spuntarla in rimonta. Dopo aver perso il primo set 6-3, Carlos ha iniziato a ingranare e a giocare il proprio tennis, ma la resistenza di Hurkacz non si è fatta piegare facilmente. Seppur lo spagnolo non sia stato lucidissimo in alcune fasi della sfida, è riuscito a superare il classe ’97 nei restanti due set con un doppio 7-6.

Nella prossima fase ad eliminazione, Alcaraz se la dovrà vedere con l’americano Tommy Paul, una vecchia conoscenza che l’anno scorso lo eliminò dal torneo. Lo statunitense, testa di serie numero 12, ha battuto in scioltezza il connazionale Marcos Giron, numero 70 del ranking Atp con un punteggio di 6-3, 6-2.

