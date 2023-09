Pallone d’oro 2023, un solo italiano in gara

La rivista specializzata France Football, che promuove il Pallone d’oro – premio individuale più ambito da ogni calciatore – ha rilasciato la lista dei 30 candidati che potranno ricevere il riconoscimento, nella cerimonia che avrà luogo il 30 ottobre. Tra i pochi eletti fa la voce grossa il Manchester City, che nella scorsa stagione ha vinto il cosiddetto treble – il campionato di Premier League, la Coppa nazionale e la Champions League – guidato da Pep Guardiola. A rappresentare i Citizens ci sono Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Erling Haaland (uno dei più quotati per la vittoria del Pallone d’oro), Julian Alvarez, Ruben Dias, Rodri e İlkay Gündoğan, che in questa finestra di calciomercato è passato a zero al Barcellona. Per la prima volta dal 2004, non figura tra i candidati al Pallone d’oro Cristiano Ronaldo, e gli unici due giocatori che militano in squadre non europee a essere in lista sono Lionel Messi, che con la sua Argentina ha vinto il Mondiale del Qatar, e Karim Benzema.

Tra i nomi di France Football figura anche tanto Napoli – campione in carica della Serie A – con Victor Osimhen, Kim Min-jae (ora al Bayern Monaco) e il talento georgiano Khvicha Kvaratskhelia. L’unica quota italiana fra i 30 contendenti al prestigioso riconoscimento è nerazzurra: si tratta del 26enne cagliaritano Nicolò Barella, che è in compagnia dei suoi “colleghi” Lautaro Martinez e André Onana (candidato al Trofeo Yashin, il “Pallone d’oro” dei portieri). “È sempre una grandissima emozione – esordisce Barella ai microfoni dei giornalisti a Coverciano, convocato dal nuovo commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti – tornare in Nazionale, così come è un onore la nomination per il Pallone d’oro”. Il centrocampista dell’Inter ha tirato le somme del campionato passato: “Ringrazio i compagni per la bellissima stagione nonostante non abbiamo vinto la Champions, se sono entrato in lista lo devo soprattutto a loro”, ha concluso Barella. La Serie A 2023-2024 non poteva iniziare meglio per il Biscione, a punteggio pieno e zero gol subiti in tre partite, ma ora testa alla Macedonia del Nord, contro la quale sabato gli Azzurri di Spalletti dovranno portare a casa i tre punti per agevolare la qualificazione al prossimo Europeo di calcio.

Aggiornato il 08 settembre 2023 alle ore 15:55