Non solo Provedel, tutti i portieri a rete in Champions

La prima giornata dei gironi di Champions League non ha deluso le aspettative dei tifosi e dei semplici appassionati di pallone. Tantissime le stelle in campo, ma tra tutti il vero protagonista di questa notte di calcio è stato l’estremo difensore della Lazio, Ivan Provedel. Gli uomini di Maurizio Sarri contro l’Atletico Madrid hanno giocato, dal 29esimo minuto in poi, sotto di un gol. La porta per i biancocelesti sembrava stregata e, complici le prestazioni opache dei suoi uomini d’attacco, la partita casalinga sembrava essere ormai indirizzata verso la sconfitta. L’unico giocatore a portare uno spiraglio di luce in campo è stato, per tutti i 90 minuti più recupero, l’uomo più tecnico a disposizione dell’allenatore toscano: “il mago” Luis Alberto. È proprio dal suo piede destro che al 94esimo minuto è nato il cross che ha incontrato la testa del portiere della Lazio.

L’estremo difensore era salito, come di consuetudine ormai, a saltare insieme ai suoi compagni sul calcio d’angolo che avrebbe sancito la fine della partita. Deviazione di un difensore dell’Atletico, palla che arriva al centrocampista spagnolo, passaggio alto, e gol di Provedel. Il boato dei tifosi presenti all’Olimpico è stato spaventoso, tra la gioia e l’incredulità. Questa, anche del portiere azzurro, che ai microfoni dei giornalisti ha raccontato il suo momento di gloria: “Penso di non rendermene ancora conto di aver fatto questo gol, il calcio sia nelle belle che nelle brutte cose è veloce. Stasera me la godo”.

Così ha dichiarato Provedel, che poi è tornato con i piedi per terra. “Abbiamo fatto un punto ma non abbiamo vinto e sabato c’è un’altra gara”, ha concluso il miglior portiere della scorsa stagione di Serie A. E pensare che Ivan è arrivato a Formello nell’estate 2022 per due “miseri” milioni di euro, per fare panchina a Luis Maximiano (pagato ben 10 milioni). Lo spagnolo però nella prima partita di campionato si è beccato un cartellino rosso. Da quel momento Provedel si è messo a difesa dei pali biancocelesti e dalla porta non è più uscito.

TUTTI I PORTIERI A RETE IN CHAMPIONS LEAGUE

La Champions League è quel torneo dove tutto ciò che sembra impossibile, prima o poi, accade. E infatti l’estremo difensore della Lazio è solo il quarto ad aver segnato almeno un gol nella Coppa dei Campioni. Il capocannoniere dei portieri nella competizione è Hans-Jörg Butt che si è iscritto al tabellino dei marcatori per ben tre volte (con la maglia dell’Amburgo, con quella del Bayern Leverkusen e in fine con il Bayern Monaco), due di queste sempre contro la Juventus. A una rete si trovano, a pari merito, il neo-entrato Ivan Provedel, Sinan Bolat – quando vestiva la maglia dello Standard Liegi – e Vincent Enyeama, che ha segnato un rigore quando militava nell’Hapoel Tel Aviv contro il Lione. In questa classifica destinata a pochi eletti, solo Provedel e Bolat sono riusciti a far gol su azione.

