Jacobs vola in Florida e cambia allenatore in vista delle Olimpiadi

Per cambiare passo in vista delle Olimpiadi di Parigi del 2024, il velocista azzurro Marcell Jacobs ha preso una decisione drastica: “Sono felice di annunciare – scandisce il centometrista italiano – che il mio nuovo allenatore è Rana Reider. Avevo detto che la decisione sarebbe stata rapida, anche perché i mesi che mi separano da Parigi 2024 non sono molti e voglio sfruttarli al massimo per ritrovare la piena forma fisica”.

Inoltre, Jacobs partirà alla volta del Sunshine State: “Mi allenerò principalmente in Florida, a Jacksonville, con atleti di livello mondiale come Andre De Grasse, Trayvon Bromell, Abdul Hakim Sani-Brown e Marvin Bracy-Williams. Ho un grande obiettivo: tornare a far sventolare la bandiera italiana il più in alto possibile alle Olimpiadi di Parigi”.

Una settimana fa, l’oro olimpico azzurro aveva annunciato attraverso i suoi canali di essersi separato dal suo vecchio preparatore. La collaborazione con Paolo Camossi “si è esaurita. Insieme abbiamo scritto la storia dell’atletica italiana e mondiale. Abbiamo condiviso momenti bellissimi. Ma la vita ha le sue fasi e siamo arrivati alla conclusione che sia giusto separare le nostre strade” aveva ammesso Marcell.

L’atleta azzurro tornerà alle Olimpiadi da vincitore in carica, e non vuole deludere le aspettative dei tifosi italiani, che sognano un bis di trionfi a Parigi 2024.

“Ringrazio la Fidal, il Coni e le Fiamme Oro per avermi dato piena fiducia anche in questa occasione. Cambiare a volte è necessario. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con me in questi anni contribuendo al raggiungimento di risultati eccezionali, in particolare coach Camossi”, ha dichiarato Marcell Jacobs.

“A Roma mi sono trovato benissimo, sostenuto dal calore straordinario dei romani. Adesso – ha concluso il velocista – mi impegnerò al massimo, come sempre, per tornare a dare agli italiani le emozioni che hanno vissuto a Tokyo 2020”.

Aggiornato il 27 settembre 2023 alle ore 09:37