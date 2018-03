Twitter punta sulla corsa alle notizie

Novità nel mondo dei social. Twitter punta tutto sulle notizie. La scelta va nella direzione opposta a quella intrapresa da Facebook dopo il polverone delle fake news. Il social newtork di Mark Zuckerberg ha infatti deciso di dare priorità ai post, video e foto di amici e familiari, lasciando un passo indietro i contenuti di editori ed aziende.

La società dei cinguettii starebbe lavorando invece a una modifica dell’algoritmo per mettere in testa le news. L’idea sarebbe quella di proporre, in occasione di eventi particolarmente importanti, una sezione dedicata con tweet e breaking news su quel determinato tema. Sembra che un primo test sia stato fatto in occasione della morte dell’astrofisico, Stephen Hawking.

“Stiamo lavorando. Vogliamo rendere più semplice per gli utenti trovare le notizie che gli interessano”, spiega Keith Coleman di Twitter. Al momento, ha sottolineato BuzzFeed, la fase di test è circoscritta a un piccolo gruppo di utenti iOS e Android negli Stati Uniti. A gestire il flusso di notizie sarà un algoritmo. Anche se nella prima fase di test è previsto un intervento umano.