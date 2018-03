Amazon Prime, in arrivo gli aumenti

Novità dal mondo dell’ecommerce. Aumenta il prezzo di Amazon Prime, il servizio per ricevere le consegne con spedizioni veloci. Dal prossimo 4 aprile l’abbonamento salirà dai 19,99 euro attuali a 36 euro. Amazon sta informando della variazione tutti gli abbonati con una comunicazione via mail.

“Far crescere il prezzo di Prime non è una decisione che prendiamo alla leggera. Siamo orgogliosi di offrire prezzi bassi per tutti i nostri prodotti e servizi", si legge in una nota diffusa da Amazon. “Mentre continuiamo a migliorare il valore di Prime e soddisfare le crescenti esigenze dei nostri clienti, i benefici che abbiamo aggiunto nel corso degli anni sono aumentati e migliorati. Tuttavia, questa è solo la seconda variazione di prezzo negli 8 anni di storia del programma”.

Chi possiede un abbonamento che scade entro quella data potrà rinnovare l’iscrizione al nuovo tariffario. Resta la possibilità di cancellare in qualsiasi momento la propria sottoscrizione al servizio. Amazon ha introdotto anche un piano mensile, anziché annuale, da 4,99 euro ogni 30 giorni.