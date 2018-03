WhatsApp regina delle social app

WhatsApp è la regina delle app social. Facebook resterà la rete sociale più usata nel mondo via web, ma se si guarda alle applicazioni social e di comunicazione, WhatsApp regna.

A delineare il quadro è una mappa messa a punto dall’analista italiano, Vincenzo Cosenza, sul blog Vincos, già noto per aver mappato i social network. In base ai dati Facebook, nonostante i suoi 2,1 miliardi di utenti, risulta leader tra le applicazioni solo in 4 nazioni: Stati Uniti, Francia, Svezia e Vietnam.

I maggiori contendenti dell’uso via app sono WhatsApp e Facebook Messenger, comunque parte dell’ecosistema di Mark Zuckerberg. WhatsApp, che conta 1,5 miliardi di utenti attivi, conquista il primo posto in 32 nazioni. Oltre all’Italia, vince in Germania, Regno Unito, Spagna e Russia, ma anche nei territori dell'America Latina, in India e in Arabia Saudita.