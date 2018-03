Uk, la pubblicità abbandonerà Fb

Cade una nuova tegola su Facebook. Gli inserzionisti britannici minacciano di abbandonare il social network dopo la vicenda del sospetto abuso dei dati di decine di milioni di utenti.

È quanto emerge da una riunione dell’Isba, l’organismo che rappresenta le maggiori agenzie pubblicitarie del Regno, il cui messaggio è: “Il troppo è troppo”. David Kershaw, boss del colosso M&C Saatchi, conferma poi che la minaccia di passare su altre piattaforme in mancanza di garanzia di svolte sulla sicurezza dei dati. Facebook smentisce la voce, riferita nei giorni scorsi dal New York Times, secondo cui il capo della sicurezza del social, Alex Stamos, avrebbe lasciato il suo ruolo e dovrebbe lasciare la società in agosto.

Facebook in una nota riprende la smentita fatta dallo stesso Stamos via Twitter: “Nonostante le voci, sono ancora impegnato con il mio lavoro in Facebook. È vero che il mio ruolo è cambiato. Attualmente sto trascorrendo più tempo esplorando rischi di sicurezza emergenti e lavorando sulla sicurezza delle elezioni”.