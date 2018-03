Zuckerberg non andrà al Parlamento inglese

Novità sul caso Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg non si presenterà di fronte ai deputati britannici della commissione cultura, digitale e media per rispondere a domande sullo scandalo dei dati personali di 50 milioni di utenti di Facebook che sarebbero stati usati a scopo di propaganda politica anche in Gran Bretagna.

Zuckerberg era stato sollecitato a intervenire personalmente in una lettera inviata dal presidente della commissione, Damian Collins, per chiarire le incongruenze imputate a suoi collaboratori in precedenti audizioni.

Ma il patron del colosso Usa ha declinato l’invito, offrendo di mandare al suo posto il chief technology officer di Facebook, Mike Schroepfer, e il chief product officer, Chris Cox.