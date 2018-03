Telegram down in gran parte del mondo

L’app di messaggistica Telegram è down in Europa, Medio Oriente e Paesi russofoni. La piattaforma, nota soprattutto per offrire un elevato livello di confidenzialità, ha smesso di funzionare intorno alle 10,30.

L’azienda ha fatto sapere di essere al corrente del problema in un comunicato dal proprio account Twitter: “Stiamo cercando di capire cosa non va e speriamo di tornare online da voi presto”. Secondo i dati forniti dai principali fornitori di servizi di analisi del traffico dati, la gran parte delle segnalazioni di malfunzionamento di Telegram arrivano da Ucraina, Russia, Bielorussia, Germania e Italia. Ma il servizio di messaggistica risulta irraggiungibile anche in Pakistan e in alcuni Paesi del Medio Oriente.

Il 22 marzo Telegram ha festeggiato il raggiungimento di 200 milioni di utenti attivi al mese. La sua diretta concorrente, Whatsapp, di proprietà di Facebook, ne conta un miliardo e mezzo. Le 2 app si sono a lungo fatte la lotta per offrire un maggiore livello di confidenzialità ai propri utenti: Whatsapp ha dovuto introdurre la cifratura end-to-end proprio sulla spinta di Telegram, che già offriva questa soluzione.