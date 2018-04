Cambia Gmail, i messaggi si autoeliminano

Google rinnova Gmail, il servizio di posta elettronica che conta oltre 1,2 miliardi di utenti nel mondo. La compagnia di Mountain View dà vita a un cambiamento che segue due direttrici: l’uso dell’intelligenza artificiale - ormai un must in ogni ambito informatico - e l’incremento della sicurezza dei dati, che arriva a un mese di distanza dal Gdpr, il regolamento Ue sulla privacy in vigore dal 25 maggio prossimo.

La stretta sulla protezione delle comunicazioni si chiama “confidential mode” e introduce le email che si autodistruggono, un po’ come accade con i messaggini di alcune app come Snapchat. Quando si devono inviare dati confidenziali - dalla dichiarazione dei redditi al referto medico - si può stabilire una data di scadenza del messaggio, oltre la quale non sarà più leggibile. Si può inoltre far sì che l’email non si possa copiare, stampare o inoltrare, per evitare condivisioni accidentali. L’intelligenza artificiale in Gmail ha diverse declinazioni: dà priorità ai messaggi, ricorda di rispondere a quelli importanti, suggerisce risposte automatiche e consiglia di annullare l’iscrizione ad alcune newsletter, ad esempio quelle che continuiamo a ricevere ma non guardiamo mai.

Le novità non finiscono qui. Google ha rinverdito a livello grafico il servizio di posta, con un look più fresco e pulito, e ha introdotto la possibilità di interagire con i messaggi senza aprirli. Dalla lista delle email in arrivo si può infatti decidere di cestinare o controllare gli allegati, e anche di impostare lo “snooze”. Funzione simile a quella della sveglia, che la fa suonare nuovamente alcuni minuti dopo, consente di rinviare un’email al momento della giornata in cui avremo tempo da dedicarle.