Audiweb 2.0: ad agosto 32,2 milioni di italiani on-line

In un giorno medio dell'agosto 2018, in Italia hanno navigato 32,2 milioni di utenti unici, il 53,2% della popolazione dai 2 anni in su, online complessivamente per 2 ore e 52 minuti per persona. È quanto si legge nei dati Audiweb riguardanti la fruizione di internet (totaldigital audience) del mese di agosto 2018, prodotti con la nuova metodologia Audiweb 2.0. Secondo la rilevazione, risulta che nel mese circa il 60% della popolazione maggiorenne – 27,2 milioni - ha navigato almeno una volta nel giorno medio da smartphone, trascorrendo online in mobilità 2 ore e 39 minuti. Dai dati riferiti all’intero mese di agosto, risulta che il 69% degli italiani dai 2 anni in su – 41,7 milioni – ha navigato almeno una volta, per 68 ore e 39 minuti a persona, pari a circa 2 giorni e 20 ore complessivi.

Più in dettaglio, per quanto riguarda i dati per singolo device rilevato, nel mese di agosto hanno navigato da computer 28,2 milioni di persone (il 46,7% della popolazione di 2+ anni), hanno usato anche o solo un tablet per navigare 8,8 milioni di persone (il 19,5% della popolazione dai 18 ai 74 anni) e 34,1 milioni da smartphone (75,1% della popolazione dai 18 ai 74 anni). Gran parte del tempo trascorso online è generato dalla fruizione da smartphone che arriva a una media di 2 ore e 39 minuti al giorno e di 65 ore e 44 minuti mensili per persona.