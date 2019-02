Apple: è quasi pronto il “Netflix delle news”?

Apple avrebbe in programma per il 25 marzo un evento dedicato al lancio del suo servizio di notizie in abbonamento, una sorta di “Netflix delle news” che dà accesso agli articoli delle realtà editoriali aderenti in cambio di un pagamento mensile. A riportare l’indiscrezione è il sito BuzzFeed News, secondo cui la presentazione si terrà allo Steve Jobs Theater nella sede di Apple a Cupertino, in California. Le fonti riferiscono di un evento incentrato sui servizi in abbonamento targati Apple, tra cui potrebbe esserci anche quello dedicato a film e serie tv, che è atteso in primavera. Sembra invece improbabile il lancio di nuovi iPad e auricolari AirPods.

Sempre stando all’indiscrezione, c’è una piccola possibilità che la data del 25 marzo slitti di qualche giorno in seguito allo scontro tra Apple e gli editori. L’attrito, di cui ha riferito ieri il Wall Street Journal, è relativo alla ripartizione dei ricavi. La compagnia vorrebbe tenere la metà delle entrate generate dagli abbonamenti, pari a 10 euro al mese per utente, suddividendo il restante 50 per cento tra gli editori in base al tempo trascorso dagli utenti sui loro articoli.