“Oval”, il risparmio a portata di app

Non è mai semplice gestire il budget mensile. Dopo l’affitto, il mangiare e le bollette, nel portafoglio rimangono sempre le briciole. Per evitare di arrivare con l’acqua alla gola a fine mese esistono tante app nate appositamente per aiutare gli utenti a risparmiare poco per volta.

Una di queste si chiama “Oval –Be Money Wise”, applicazione nata dall’idea di Benedetta Arese Lucini (ex country manager di Uber) nel 2016 e che ha già raccolto 250mila adesioni. Si tratta di un sistema ibrido che mischia finanza e gamification, ovvero quella tendenza a trasformare in gioco qualsiasi attività, anche quella finanziaria.

L’idea di Oval è semplice. Si immettono i dati della propria carta di credito nell’app e questa monitora tutti gli spostamenti sia in entrata che in uscita, aiutando l’utente a decidere dove e quanto accumulare. I movimenti vengono raggruppati in categorie, visualizzati graficamente e analizzati dall’app, che così è in grado di fornire dei consigli di risparmio personalizzati per ogni utente. I risparmi accumulati vengono poi versati nel proprio salvadanaio virtuale, per poi essere trasferiti in qualsiasi momento sui conti o sulle carte connesse al proprio account.

Secondo un’indagine Standard & Poor’s Global Finlit Survey, l’Italia è considerato il peggior Paese d’Europa per educazione finanziaria. Solo il 37 per cento tra gli adulti sa rispondere correttamente a domande su concetti base come interesse semplice e composto, inflazione, diversificazione del rischio. Forse questa app potrebbe, poco per volta, cambiare le cose.