“Ghetti”: immigrazione e dintorni

La presidente di #IoCosì, Sara Manfuso, ha ospitato nel suo salotto culturale un dibattito che non ha risparmiato né la destra né la sinistra nella critica alla gestione dell’immigrazione partendo dall’analisi contenuta nel libro “Ghetti”, ultimo lavoro dell’editorialista del Corriere della Sera, Goffredo Buccini.

Presenti Marco Furfaro della direzione nazionale del Partito Democratico, che ha invitato i “suoi” ad uscire dai dettami del politicamente corretto e Greta Mauro - conduttrice di Matrix con Nicola Porro - che invece ha affrontato una riflessione sulla ghettizzazione arbitraria di talune donne che anziché affrontare battaglie reali prendono come decisivi gli accordi di genere (ministro/ministra, per intenderci). Irene Ranaldi, docente e sociologa urbana, ha ricordato la storia e la vita di cui sono intrise le nostre periferie, le nostre borgate. Cogliendone anche un nucleo positivo, non a scapito del principio di realtà. Vito Monti, esperto di sanità, ha invece ricordato come nel ghetto in cui è precluso il rispetto del diritto alla salute sancito dalla Carta costituzionale vi siano troppi italiani.

Sala gremita, telecamere accese per un’ottima occasione di dibattito pubblico sfuggendo alle logiche dei talk-show.