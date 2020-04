Frendy, una piattaforma che sostiene i piccoli imprenditori

Al tempo del Coronavirus la solidarietà deve essere il valore condiviso. È questo l’obiettivo di Frendy. Si tratta di una piattaforma lanciata dal gruppo di lavoro Beryllium sulla quale è possibile acquistare un coupon che utilizzeremo non appena l’amico imprenditore riaprirà il suo bar, il suo ristorante, il suo negozio di coiffeur o di estetica. È un modo, concreto, per sostenere l’economia nella fantomatica “Fase 2”.

L’unico modo che abbiamo per aiutare i piccoli imprenditori è sostenere i nostri locali e i nostri negozi preferiti. Dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19, un locale su tre rischia di non riaprire più. Una volta riaperta l’attività commerciale, i clienti potranno utilizzare il loro Frendy coupon nei loro locali o negozi preferiti, tornando a renderli finalmente affollati. Frendy è una piattaforma semplice da usare e totalmente sicura. È aperta a locali e negozi di diverso tipo: ristoranti, pizzerie, pub, enoteche, bar, alimentari, parrucchieri, barberie, centri estetici, profumerie, librerie e non solo.

“La nostra attività è ferma e lo sarà ancora per qualche settimana”, ha detto Martino Bellicampi del ristorante gourmet Pastella. “Ma fermi non ci sappiamo stare e stiamo ragionando su nuovi piatti e altre novità che presenteremo appena possibile. Grazie a Frendy siamo convinti di poter ripartire al meglio”. Paolo e Eliseo Salomone, del Barber Shop Crew, hanno scelto Frendy perché non vogliono “rendere vani i nostri sforzi e vogliamo dare continuità a tutto quello che abbiamo costruito. Anche se adesso siamo lontani quando riapriremo vogliamo rivedere i nostri amati clienti che ci stanno sostenendo”. Sergio e Paolo Bombetti della cantina Colleformica si sono affidati a Frendy “per dare sostentamento alla nostra giovane cantina. Abbiamo pensato che in momenti come questi bisogna andare avanti e non fermarsi”.