TikTok: verso la vendita a 20-30 miliardi

La vendita di TikTok potrebbe avvenire entro le prossime 48 ore a un prezzo compreso in una forchetta fra i 20 e i 30 miliardi di dollari. Lo riporta Cnbc citando alcune fonti. Walmart si allea con Microsoft per un’offerta su TikTok. “Il potenziale rapporto con TikTok potrebbe offrire a Walmart - si legge in una nota del colosso delle vendite al dettaglio - una nuova modalità per raggiungere i clienti”. L’annuncio ha messo le ali ai titoli Walmart in Borsa, che sono arrivati a guadagnare il 3%.

Intanto il Ceo di TikTok, Kevin Mayer, ha dichiarato che lascerà il popolare social network. Le dimissioni del manager, che aveva assunto l’incarico tre mesi fa, arrivano dopo le decisioni prese dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro l’applicazione cinese di video sharing, accusata di spionaggio a vantaggio di Pechino.

“Nelle ultime settimane, poiché l’ambiente politico è cambiato drasticamente, ho fatto una riflessione significativa su ciò che richiederanno i cambiamenti strutturali dell’azienda e cosa significano per il ruolo globale che ho assunto”, ha detto Mayer in una lettera ai dipendenti. “In questo contesto - ha aggiunto - è con il cuore pesante che volevo farvi sapere di aver deciso di lasciare l’azienda”.