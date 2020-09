I trending topic di Twitter

Ora gli argomenti di tendenza interessano anche a Twitter. Il social network è intenzionato a spiegare agli utenti i trending topic, vale a dire i temi che sono sati più cinguettati sulla piattaforma e contrassegnati da un determinato hashtag. Twitter ha deciso di rispondere alla domanda: “Perché questo argomento è di tendenza?”. Si tratta di un quesito che l’anno scorso è stato twittato oltre mezzo milione di volte. Per farlo userà i tweet più popolari ed esplicativi, oltre a proporre brevi descrizioni. Da subito, su iPhone e smartphone Android, Twitter mostrerà accanto al trending topic un tweet ritenuto idoneo a spiegare l’argomento.

A selezionarlo saranno gli algoritmi, ma insieme a un team vero e proprio. “A volte il tweet giusto al momento giusto aiuta a capire meglio il senso di un trending topic. A partire da oggi, alcuni trend saranno accompagnati da un tweet rappresentativo per offrire più informazioni utili sul tema”, scrive Twitter in un post. Accanto a questo, nelle prossime settimane il social aggiungerà ai trending topic alcune brevi descrizioni, scritte da una squadra di curatori, con informazioni di contesto che spiegano il motivo per cui un argomento è entrato nelle tendenze.