I dati parlano chiaro. La App Immuni scavalca i sette milioni di download. Numeri alla mano, a scaricare il sistema di tracciamento dei contagi sono quasi 350mila utenti in più rispetto al 1 ottobre.

Oggi - martedì 6 ottobre - ha inizio la settimana di sensibilizzazione che chiuderà i battenti l’11 ottobre. A ciò va ricordato che l’applicazione, secondo una stima, per il momento conta 5870 notifiche con 357 utenti positivi che, a loro volta, risultano aver caricato i codici consentendo - in tal modo - l’avviso rivolto a coloro con cui sono entrati in contatto.

Non solo. Immuni tra una decina di giorno allargherà la maglia alle app oltre confine: infatti, ‘stringerà’ contatti con le sorelle presenti in Germania e Irlanda. Il tutto ha uno scopo: avere un quadro più ampio sul tracciamento dei contagi.

Con una nota negativa: sono quindici i Paesi che nell’Unione europea hanno o stanno per utilizzare una app di tracciamento. Ma la media del download è del 10 per cento. Poca roba. Soprattutto perché l’obiettivo è il sessanta per cento.

C’è molto da correre. Anzi, da scaricare.