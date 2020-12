WhatsApp apre il “carrello della spesa”

L’app di messaggistica più famosa nel mondo, WhatsApp, di proprietà di Facebook, ha annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità: “carrello della spesa”, per consentire agli utenti di fare acquisti on-line direttamente dall’applicazione.

Questa nuova funzione permetterà agli utenti di sfogliare un catalogo, selezionare più prodotti ed inviare un ordine come un unico messaggio. La nuova funzionalità sarà pubblicizzata a breve per poter cogliere occasioni di acquisti nel periodo natalizio.

WhatsApp in questo modo cerca di attirare commercianti ed aziende della già esistente WhatsApp Business, che oggi conta 50 milioni di account professionali, per poter far gestire ordini e vendite con i clienti. Inoltre, vuole incoraggiare gli utenti in tutto il mondo a fare acquisti sviluppando così il commercio sul proprio sistema di messaggistica, che nonostante la sua vastissima adozione, non guadagna dalla pubblicità.

Unico ostacolo, al momento, è il servizio di pagamento integrato che non è ancora inserito nella app. La prossima settimana, la nuova app, verrà lanciata sul mercato indiano che conta circa 400 milioni di utenti di messaggistica, dove sono già attivi giganti come Google e Alibaba.

Già da più di un mese a questa parte Facebook aveva cominciato ad aggiornare la sua app “dipendente” per supportare un nuovo metodo di acquisto, con l’obiettivo di consultare e scegliere che prodotti da acquistare rimanendo all’interno dalla sua applicazione.

Proprio ieri, sul canale YouTube ufficiale, è stato pubblicato un breve video esplicativo della nuova funzionalità. Di seguito il tutorial.