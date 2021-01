Minori sui social: il Garante apre fascicolo su Facebook e Instagram

Si allarga l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali a tutela dei minori sui social dopo il caso della bambina di Palermo e il blocco imposto a TikTok. L’Autorità ha aperto un fascicolo su Facebook e Instagram.

Come specificato in una nota, nei giorni scorsi alcuni articoli di stampa hanno riportato la notizia che la minore avrebbe avuto diversi profili aperti sui due social network. L’Autorità ha dunque chiesto a Facebook, che controlla pure Instagram, di fornire una serie di informazioni. Ovvero quanti e quali profili avesse la minore. E, qualora questa circostanza venisse confermata, su come sia stato possibile, per una bimba di 10 anni, iscriversi alle due piattaforme.

Inoltre, è stato chiesto di fornire indicazioni sulle modalità di iscrizione ai due social e sulle verifiche dell’età dell’utente adottate per controllare il rispetto dell’età minima di iscrizione. Facebook dovrà dare riscontro al Garante entro 15 giorni. La verifica dell’Autorità sarà estesa anche agli altri social, in particolare riguardo alle modalità di accesso alle piattaforme da parte dei minori.