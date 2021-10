Tutelare l’identità on-line, approfondimento a Digitale Italia

Quale percezione hanno gli altri della nostra identità in Rete, in che modo possiamo cancellare le immagini on-line che non ci rappresentano, è possibile tutelarsi da contenuti lesivi della nostra reputazione? A Digitale Italia nuovo approfondimento legato ai temi della digitalizzazione. Ospiti del format web ideato da Aidr, Mauro Nicastri, presidente di Aidr e Gabriele Gallassi Cofounder, Head of Business di Tutela Digitale che ha sviluppato LinKiller, applicazione e piattaforma web che permette l’eliminazione o la deindicizzazione dalla Rete di contenuti ritenuti lesivi e diffamatori come foto e video non autorizzati, notizie datate che non rispettano più il diritto di cronaca, pagine e profili falsi sui social network e dati riservati.

“Siamo noi a costruire il nostro IO digitale, condividendo in Rete diverse informazioni. Per questo è necessario acquisire una nuova consapevolezza del valore della nostra identità digitale e del ruolo che questa assume tanto nella vita privata, quanto in quella professionale, e monitorarla con attenzione – ha sottolineato Gabriele Gallassi nel corso del suo intervento – per far questo, oggi abbiamo a disposizione nuovi innovativi strumenti che permettono, ad esempio la de-indicizzazione di quei contenuti che non ci rispecchiano più”.

“Oggi non abbiamo ancora una piena consapevolezza dell’identità digitale, nonostante il tempo trascorso on-line stia progressivamente aumentando”, ha sottolineato nel corso del suo intervento il presidente di Aidr, Mauro Nicastri. “Proprio per questo in sinergia con Tutela Digitale, la nostra associazione ha deciso di intraprendere un percorso di sensibilizzazione rispetto ai temi della reputazione on-line e all’utilizzo delle informazioni in Rete”.

(*) Vedi la puntata qui

(**) Ascolta la puntata qui