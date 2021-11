Idee per comunicare con i propri clienti

Comunicare con i propri clienti è un fattore da non trascurare e a cui dare importanza: gestire al meglio le comunicazioni sia online che offline è infatti il modo più intelligente per vedere crescere la popolarità della propria azienda in poco tempo e aumentare il numero dei propri clienti, creando una vera comunità di clienti fedeli. Per quanto riguarda la comunicazione offline, ovvero la comunicazione tradizionale, questa risulta essere ancora molto importante perchè, nonostante il mondo del web abbia preso il sopravvento, permette di entrare in contatto con i clienti di tutte le generazioni. Una delle più tradizionali forme di comunicazione offline è tramite lettera, una modalità che permette di comunicare in maniera diretta con i propri clienti. In questo caso risulta importante la scelta delle buste da inviare. Esistono tanti tipi di buste, in alcuni casi possono risultare coerenti delle buste colorate, adatte per delle spedizioni meno formali e che lasciano capire già dall’involucro la tipologia di contenuto, o anche buste più professionali. L’importante è scegliere il giusto tipo di busta in funzione alla propria attività e al tipo di comunicazione.

La possibilità di personalizzare questo tipo di comunicazione è poi un altro fattore importante. Si potrà infatti aggiungere il logo, il nome dell’azione, una frase specifica e così via. Questo tipo di comunicazione include anche brochures, volantini, biglietti da visita, regali promozionali, street-marketing e il telesale, ovvero le vendite fatte per telefono. Per quanto riguarda la comunicazione online, diverse sono le strategie che possono essere realizzate. Importante è curare il proprio sito web, biglietto da visita di qualsiasi azienda. Si possono poi utilizzare e sfruttare le strategie seo, per essere facilmente trovati sul web e per essere raggiunti dal pubblico. Importante da questo punto di vista anche il blog. I potenziali clienti in rete sono infatti molto attenti agli articoli che vengono pubblicati e ai commenti di altri clienti. Da non dimenticare poi le email promozionali che permettono di avere più visite presso il proprio sito. Infine, di eguale importanza, i social media, i quali devono essere adattati al proprio target di riferimento e che possono essere sfruttati anche per mettere degli annunci a pagamento. Possiamo dire quindi che per una comunicazione vincente con i propri clienti, è importante saper essere presenti sia in rete sia fuori dal mondo di Internet.