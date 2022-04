Twitter: Elon Musk rinuncia al posto nel Cda

Un “no” che non è passato inosservato. Elon Musk ha rinunciato al posto nel Consiglio di Amministrazione di Twitter, di cui è il maggiore azionista. La notizia è stata resa nota da Parag Agrawal, direttore generale del social newtork: “Elon Musk ha deciso di non unirsi al nostro Consiglio. Il suo arrivo nel Consiglio sarebbe diventato ufficialmente effettivo il 9 aprile, ma Elon ha fatto sapere quella stessa mattina che non si sarebbe più unito”. E ha continuato: “Abbiamo e apprezzeremo sempre la partecipazione dei nostri azionisti, indipendentemente dal fatto che facciano parte del nostro Consiglio o meno. Elon è il nostro maggiore azionista e rimarremo aperti alla sua partecipazione”.

A inizio di questo mese Musk ha detto di aver acquisito una sua partecipazione del 9,2 per cento nel capitale di Twitter. Subito dopo, in un tweet, ha effettuato un sondaggio per inserire il tasto “modifica” nei post del social network (l’edit button). Secondo quanto appreso, circa 4,4 milioni di persone hanno votato e quasi il 73 per cento ha risposto “sì”.