Cybersicurezza, Mulè: “Serve capacità di offendere chi attacca”

Giorgio Mulè sostiene che “la Difesa italiana mette in campo tutti gli strumenti per proteggere le sue infrastrutture, in modo che non si possano bucare”. Il dirigente di Forza Italia, sottosegretario alla Difesa, durante i lavori dell’Innovation Cybersecurity Summit in corso a Roma, sottolinea che contro gli attacchi informatici portati avanti da attori statuali, occorre anche “avere la capacità di offendere” per colpire chi sta attaccando. Su questo “è ora che il Paese avvii una definitiva riflessione per capire quando, come e chi può sferrare attacchi”, per rispondere ad attacchi che rappresentano una minaccia seria “alla sicurezza dello Stato”.

Mulè ricorda che “quotidianamente affrontiamo tra i 20 e i 40 attacchi. Ne passano zero”. Sull’Ucraina, “l’attività cyber contro le infrastrutture ucraine è in corso da anni, più di un volta le reti elettriche sono state prese di mira da hacker statuali”. Il sottosegretario mette in evidenza i rischi rappresentati, con la pandemia, dal lavoro agile. “Chiunque da casa è collegato in smart working deve avere un computer dotato di firewall per respingere gli attacchi informatici. Dobbiamo porci questo problema immediatamente”. Occorre creare una “resilienza, a cominciare dai sistemi antivirus che devono avere tutti coloro che sono collegati in smart working”.

I cyberattacchi “possono minare le fondamenta dello stesso Stato democratico. Non si tratta soltanto di attacchi nei confronti di banche o conti correnti, ma nei confronti delle infrastrutture cosiddette critiche: acquedotti, centrali elettriche, ciò che determina la vita di ognuno di noi. Fare in modo che queste infrastrutture siano protette è fondamentale per l’esistenza stessa dello Stato democratico”. Il sottosegretario, a margine dell’evento, ribadisce che “in Italia abbiamo svariati milioni di attacchi. In ambito Difesa circa 150mila, nessuno di questi attacchi trova successo per la capacità della Difesa di respingerli”.