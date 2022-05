Facebook: flop dei podcast

La festa appena cominciata è già finita cantava Sergio Endrigo. Non è passato nemmeno un anno dal lancio, eppure Facebook ha deciso che chiuderà la piattaforma di podcast. Da qui la domanda: che succederà? I creatori, in pratica, non potranno caricare i nuovi programmi sul servizio già da questa settimana. Dal 3 giugno, inoltre, la sezione non sarà più fruibile. Secondo quanto riportato da Bloomberg News, Meta chiuderà gli hub Audio e Soundbites, mentre rimarrà la funzione Live Audio Rooms, relativa allo streaming live e giunta dopo l’ondata di successo di Clubhouse.

Adelaide Coronado, portavoce di Facebook, ha annunciato a The Verge: “Dopo un anno di apprendimento e iterazione sui podcast, abbiamo deciso di semplificare la nostra suite di strumenti audio su Facebook. Valutiamo costantemente le funzionalità che offriamo, in modo da poterci concentrare sulle esperienze più significative”.

Volgendo lo sguardo alle altre piattaforme social, in merito alle funzionalità audio, Twitter ha reso disponibili gli Spaces, Telegram le Voice Chats 2.0 e Amazon il progetto Amp. Non è escluso, a questo punto, che Meta non possa far permanere la sezione dei podcast, da rilanciare nei prossimi mesi non su Facebook bensì nel metaverso di Horizon.