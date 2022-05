Un futuro senza password

Un modo per accedere ai servizi digitali senza password. Questa la comunione di intenti di Google, Apple e Microsoft. L’idea è dare vita a una infrastruttura per permettere il login, senza una chiave segreta alfanumerica, su smartphone (iOS e Android), browser (Chrome, Safari, Edge) e computer (Windows e macOs). Il tutto dovrebbe essere pronto per il 2023.

A far raggiungere la quadra è stata la Fido Alliance, nata nel 2013, la cui missione è quella di “promuovere standard di autenticazione che aiutino a ridurre l’eccessiva dipendenza del mondo dalle password”. In base al rapporto di Verizon, ben l’80 per cento delle violazioni di dati informatici è provocato da password insicure.

Apple, in una nota, ha spiegato che nel momento in cui il sistema sarà attivo si potrà utilizzare lo smartphone per accedere a una app o un servizio web, indifferentemente dal software operativo o dal browser in uso. Gli utenti, in pratica, avranno la possibilità di accedere in maniera automatica alle proprie credenziali su più dispositivi, senza dover registrare nuovamente ogni account. Secondo Apple, Google e Microsoft tale novità renderà più difficile per gli hacker prelevare le informazioni d’accesso.