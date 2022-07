Facebook: per il Metaverso servirà un nuovo account

Meta ha lanciato un account unico per giocare, chattare o lavorare nel Metaverso. Questo profilo sarà attivo dal primo gennaio del 2023, e sarà necessario per usare i visori di realtà virtuale Oculus quest e per muoversi dentro Horizon, il mondo virtuale dell’azienda di Menlo Park. Mark Zuckerberg dismetterà i vecchi account Oculus e non permetterà ai profili Facebook, il social network di Meta, di essere validi anche nel mondo 3d. Nuovi passi avanti per il mondo virtuale che sta pian piano prendendo forma.

Per ora, il profilo Meta non potrà essere utilizzato per i social, ma solo per accedere ai dispositivi Vr (realtà virtuale) e a visualizzare e gestire le app acquistate in modo più semplice. “In futuro, estenderemo la funzionalità dell’account Meta in modo che si possa utilizzarla per accedere ad altri dispositivi e servizi Meta” ha spiegato il gruppo californiano sul blog ufficiale. La missione di Zuckerberg è quella di creare un account unico, valido sia per il Metaverso che per Facebook e Instagram, e per tutte le altre piattaforme della Big tech americana.

“Si può già aggiungere l’account Meta allo stesso Account center di Facebook o Instagram per sbloccare esperienze connesse attraverso le tecnologie Meta, come trovare i tuoi amici di Facebook con cui giocare in Vr o chattare con gli amici su Facebook messenger – ha dichiarato il comunicato di Meta – al termine della creazione di un account verrà chiesto di attivare un profilo Meta Horizon. Questo sarà il profilo social in Vr e altrove, da personalizzare come si preferisce”.

Già due anni fa Facebook aveva unificato i suoi profili con quelli di Oculus, per semplificare l’iscrizione e l’accesso alle due piattaforme. Per quanto riguarda la privacy, l’aggiornamento dà la possibilità di decidere di comparire su Horizon in modalità privata, così da non essere contattato da chi non è già amico. Questo non precluderà la possibilità di accedere comunque a informazioni importanti, come le sembianze dell’avatar (l’alter ego virtuale degli iscritti), l’immagine del profilo e il nome utente.