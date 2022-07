Instagram: mappe social ispirandosi a Google

Esplorare i luoghi d’interesse intorno agli utenti, filtrarli per categoria (ristoranti, bar, saloni di bellezza, monumenti o musei). Ecco cosa consentiranno le nuove mappe di Instagram. Mark Zuckerberg stesso ha annunciato la nuova esperienza di ricerca firmata dalla sua società. Prima di questo aggiornamento, la cartina del social delle foto mostrava semplicemente dove fosse il tag della localizzazione dei contenuti pubblicati, sia delle stories che dei post.

Il servizio si ispira a Google maps, che già da tempo fornisce informazioni dettagliate sui luoghi di interesse presenti nel suo database. In questo modo Meta cerca consensi su Instagram anche da parte del pubblico non giovanissimo. Gli utenti meno navigati potranno sfruttare l’aggiornamento delle mappe per cercare consigli su luoghi da visitare, ristoranti in cui mangiare e negozi dove fare spese, soprattutto nella prima estate dove si ritorna a viaggiare senza restrizioni. Le mappe in questione sono arricchite con informazioni che vengono dagli stessi iscritti, che hanno già visitato quel luogo e hanno pubblicato foto e video a riguardo. Attività commerciali o bellezze naturali? Basterà cliccare su un punto di interesse per sfogliare i migliori contenuti al riguardo. “Stiamo introducendo una nuova mappa ricercabile su Instagram – ha spiegato il Ceo di Meta – ora si potranno scoprire le attività locali popolari vicine e filtrarle per categoria”. Per aprire la nuovissima cartina non c’è un bottone dedicato, ma basterà cliccare i tag di posizione nei post (che si trovano appena sotto il nome utente di chi ha scattato la foto) o nelle stories (presenti sotto forma di adesivi). I luoghi posso essere anche condivisi come messaggi sia nelle chat private che nei gruppi. Inoltre, se un utente possiede un profilo pubblico, può “indicare” la propria posizione condividendo nelle stories l’adesivo della posizione. I suoi follower potranno vederla in maniera automatica. Fino a oggi, l’unico social network che possiede una funzione simile è Snapchat, che consente di pubblicare storie allegate a una posizione specifica. Aprendo la “mappa di Snapchat”, che ha uno spazio tutto suo nell’interfaccia dell’applicazione, si possono vedere i contenuti degli utenti relativi a un qualsiasi punto d’interesse.