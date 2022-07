Facebook: cambio sul flusso di post

Mark Zuckerberg, ceo di Meta-Facebook, ha fatto sapere che entro il 2023 la società raddoppierà la mole di contenuti che mostrano gli account suggeriti tra le bacheche di Facebook e Instagram. Un’ipotesi, ancora non resa a chiare lettere, è quella di favorire nuove connessioni, smuovendo così la community. Lo stesso Zuckerberg ha detto che le raccomandazioni di post che giungono da estranei – testi, video, foto, amici da aggiungere – sono in sostanza il 15 per cento della media di ciò che vede un iscritto sul noto social network. Percentuale, questa, lievemente più alta su Instagram.

Tra l’altro, Zuckerberg – nel corso dell’incontro sugli utili del secondo trimestre di Meta – ha notato: “Visto che l’Intelligenza artificiale trova contenuti aggiuntivi che le persone ritengono interessanti, questo aumenta il coinvolgimento e la qualità dei nostri feed”. A tal proposito, ha evidenziato che Meta farà uso della dell’Intelligenza artificiale per indicare i contenuti che gli utenti condividono pubblicamente sul suo servizio, come le foto o i collegamenti.

Da segnalare, infine, che l’ultimo cambiamento di un certo tenore, da parte di Facebook, sulle modalità in cui consiglia i contenuti è datato 2018. “La ricerca mostra che quando utilizziamo i social media per connetterci con le persone a cui teniamo, può essere positivo per il nostro benessere”. Queste le sue parole quattro anni fa.