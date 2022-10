Che succede a WhatsApp? Il servizio di messaggistica istantanea, di proprietà di Meta (Facebook), da stamani sta facendo le bizze. Il mancato funzionamento è stato registrato tra le 8,30 e le 9. Ancora non è chiara la portata delle dimensioni del down (cioè del problema tecnico): ossia se siano locali o globali.

WhatsApp, inoltre, sembra essere off-line anche nella versione desktop. Invece, gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) al momento stanno funzionando in maniera corretta. Intanto, su Twitter, è già tempo dell’hashtag #Whatsappdown.

WhatsApp, intorno alle 12, è tornato lentamente alla normalità dopo il disservizio. Pian piano stanno ripartendo i messaggi tra gli utenti singoli e nelle chat. E hanno cominciato a rallentare anche le segnalazioni di disservizi da tutto il mondo.

“Sappiamo che oggi le persone hanno avuto problemi a inviare messaggi su WhatsApp. Abbiamo risolto il problema, ci scusiamo per gli eventuali disagi”: lo ha detto un portavoce di WhatsApp. Al momento non sono note le cause del disservizio registrato in tutto il mondo.