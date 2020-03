Coniugare attivismo ecologista e formazione certificata: l'appello da Latina

Coniugare l'attività delle organizzazioni non governative con la formazione e l'informazione sulle tematiche ecologiche, di tutela del patrimonio liquido, difesa del mare e sviluppo di modelli energetici sostenibili. Il miglior modo per incentivare la crescita sostenibile del nostro “Sistema Paese” è quello di seguire le nuove generazioni attraverso un percorso formativo e informativo accompagnato da Professori e Docenti universitari oltre che di analisti esperti nei progetti etici, di sviluppo sostenibile e dell'impresa 4.0. Non solo, tale percorso deve essere accompagnato da accurate modalità di certificazione ed attestazione continua, in modo da poter generare adeguate professionalità e competenze. Sviluppare un percorso certificato che parta dalle scuole superiori e che si completi con la formazione post laurea, sia Triennale che Magistrale. Da Latina, con il Seminario dal titolo “Quale Futuro per il Nostro Pianeta?”, è stato avviato un “Percorso Informativo/Formativo”, che costituisce un primo step volto alla formazione dei giovani in “Difesa del Clima e dell’Ambiente”. L'innovativo percorso di Formazione/Certificazione a partire dal livello scolastico di scuola superiore, prevede un approfondimento sull’intero percorso inerente ai temi della Sostenibilità e della comprensione delle problematiche legate al Clima e all’Ambiente per poi proseguire, a livello universitario, attraverso una preparazione ad hoc per i giovani studenti. Un’idea innovativa, con l’obiettivo di diffondersi in tutto il territorio italiano e non solo, che vede il forte impegno del neo nato Centro della Pace e della Sostenibilità, un’Organizzazione Non Governativa, che si propone, nella propria missione di vita, di traguardare le più importanti Strategie in Difesa del Clima, dell’Ambiente e dell‘Energia, oltre a perseguire tutti gli Obiettivi prefissati in ambito dell’Agenda sulla Sostenibilità Onu 2030. Il "Percorso Informativo/Formativo", con il relativo "Percorso Certificativo" è stato ideato proprio per sviluppare processi di Formazione continua nei Giovani Leaders operanti "In Difesa del Clima e dell'Ambiente", prevedendo una serie precisa di steps:

1° Step inerente al Certificato di Frequenza al Seminario di Studi "In Difesa del Clima e dell'Ambiente" (certificazione a cura Liceo Classico D. Alighieri Latina, Inner WheelClub di Latina e il Centro della Pace e Sostenibilità "CPScae"); 2° Step con il Certificato di Fellowship "In Difesa del Clima e dell'Ambiente" che sarà concesso ai soli studenti, che hanno acquisito la certificazione precedente, i quali, successivamente seguiranno, a cura dell'Istituto Scolastico, l'intero percorso Formativo ed Informativo previsto; 3° Step, successivo, in cui si prevede la certificazione di Basic Former Informer "In Difence of Climate & Enviroment", che sarà concessa ai soli studenti, che abbiano acquisito i certificati, di cui ai precedenti steps 1° e 2°, conseguito la parallela certificazione, che sarà considerata valida e riconosciuta a livello internazionale, afferente al minimo grado di conoscenza della lingua inglese, quale il Certificato B1 Cambridge o grado di conoscenza certificata equivalente, oltre ad aver, successivamente, superato l’esame di maturità, con una votazione non inferiore a 95/100; 4° Step è in Advanced Former/Informer Certificate "In Difence of Climate & Enviroment", riservato ai soli studenti universitari, che abbiano conseguito le relative certificazioni previste nei precedenti Steps 1°, 2° e 3°, i quali dimostreranno di aver superato il 60% degli esami universitari, previsti in ogni possibile Corso di Laurea Magistrale, inerente a qualunque relativo corso di Laurea valido sul territorio nazionale/internazionale, con riportata votazione non inferiore a 27/30, oppure conseguito Laurea Breve/Triennale, con votazione finale non inferiore a 110/110; 5° e ultimo Step afferente alla certificazione di Specialist Expert Former/Informer "In Difence of Climate & Enviroment", riservato ai soli Giovani che abbiano conseguito una Laurea Magistrale, inerente a qualunque corso di Laurea valido sul territorio nazionale/internazionale, con riportata votazione non inferiore110/110 e che abbiano conseguito le relative certificazioni previste nei precedenti quattro Steps.

La progettualità, come sostengono gli Organizzatori, vuole seguire l'approccio sulla base del motto: "The Green Swan", il cigno verde, coniato, al contrario delle previsioni catastrofiche rappresentate dal Cigno Nero, dal sistema della Banking Mondiale per raggiungere il New World Green Deal, con investimenti previsti di oltre 100 mila miliardi di dollari, unica concreta strategia, a livello globale, quale volta al pieno contrasto del fenomeno del Global Warming.

Grazie all'impegno del network nato tra il Centro della Pace e della Sostenibilità CPSCAE_APS, con il segretario Roberto De Pascalis, l'Inner Wheel Club di Latina, con il Distretto Inner Wheel 208, la Preside del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina e la Gi.&Me. Association, presieduta da Franz Martinelli, è stata lanciata una progettualità, con l’implementazione di opportuni Programmi Etici e Sostenibili ed attraverso sviluppi pluriennali, volta ad amplificare le seguenti quattro linee d'azione:

1) Impegno in Difesa del Clima;

2) Tutela e Protezione dell'Ambiente;

3) Sinergia e Impegno a promuovere Progetti volti al finanziamento di Opere Etiche e Sostenibili anche sul piano del contenimento dei Consumi e l' auto produzione energetica da Fonti Rinnovabili;

4) Sostegno in favore delle giovani generazioni.

Impegni, tutti questi, che devono partire dalla corretta formazione/informazione e dalla conoscenza delle opportunità, della tecnologia e della ricerca degli ultimi anni che si può incentivare attraverso una corretta certificazione scolastica e formativa. L'Italia ed i nostri cari giovani, non possono permettersi di perdere tale sfida, così come altri innumerevoli Paesi del Mediterraneo e dell'intero globo.