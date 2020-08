Al via il quarto convegno del “Parlamento della legalità internazionale”, tra i partecipanti premiati c’è la collaboratrice de L’Opinione Stefania Cacciani (psicologa, psicoterapeuta, criminologa e autrice di saggi). L’appuntamento è per il 5 settembre a Monreale, in provincia di Palermo, presso il Centro Maria Immacolata Poggio San Francesco, il titolo di quest’anno è “Dovere, Legalità, Gratitudine, Quando le persone normali diventano eroi”: è organizzato dal professor Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della legalità internazionale.

L’evento è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il contributo del S.E. Mons. Michele Pennisi (arcivescovo di Monreale guida spirituale del Movimento per la legalità) che premierà le personalità impegnate nella ricerca della verità e della correttezza in più ambiti, dal legale al sociale: tutti professionisti e portavoce di cultura e fratellanza, ma anche persone comuni che per il loro impegno quotidiano e di gran cuore, possono essere considerati gli eroi nella vita di tutti i giorni.

Il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (l’utilizzo del prestigioso logo di Palazzo Chigi) è segno d’importante riconoscimento culturale e morale, incoraggia il cammino culturale del “Parlamento della legalità internazionale”. Il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri denotano l’importanza e la serietà dell’appuntamento, oltre che l’indiscussa credibilità e incisività che il Parlamento della legalità internazionale gode in tutta Italia: “sempre al servizio degli altri” per usare le parole del professor Mannino. L’istituzione è presente in tutta la Penisola con 40 Ambasciate culturali, una anche all’estero al Cairo (Egitto). Il generale di corpo d’armata Carmine Lopez (comandante interregionale dell’Italia sud occidentale della Guardia di Finanza) è presidente onorario del Parlamento della legalità internazionale, e durante un incontro con il professor Mannino ha detto “ottimo tutto il cammino culturale svolto, ma il meglio deve ancora arrivare”: lo sguardo dell’istituzione è rivolto alle personalità del Vaticano del settore scuola, e ai familiari di vittime di mafia che già hanno confermato la partecipazione al Convegno di Monreale del 5 settembre.

Presenzieranno tanti ospiti illustri, e avranno anche il privilegio di ricevere il premio. A presentare l’evento Massimo Coserini, che sarà affiancato dalla brava e giovane attrice Denise Sardisco (emergente di origine siciliana).

E tra i premiati, a cui verrà rilasciato l’attestato di socio onorario, la dottoressa Stefania Cacciani (romana d’adozione, psicologa e criminologa) impegnata da anni in battaglie contro la violenza su donne e minori, promotrice di sportelli antiviolenza e di importanti convegni sul tema violenza di genere e femminicidio, opinionista televisiva, radiofonica e collaboratrice della rubrica “L’Opinione risponde” (a cura di Federica Pansadoro).

Stefania Cacciani da anni è impegnata a contrastare le discriminazioni sociali verso anziani ed emarginati, abusati nella loro integrità psicofisica e considerati spesso uno scarto sociale. Durante il convegno verrà presentato il libro “Insegnami ad amarmi” scritto dal presidente, professor Nicolò Mannino, e dal vice presidente del Parlamento della legalità Internazionale Salvo Sardisco.

Presente all’appuntamento anche il presidente della “comunità egiziana per gli affari esteri” (EOCBA) Basem Salama Ibrahim, che donerà a Maria Madre del Carmelo, in segno di fratellanza tra i popoli, una collana con croce in micro mosaico su base in argento: gioiello sacro commissionato da Ibrahim e realizzato per l’occasione dall’artista Annalise Cali.