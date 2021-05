Si terrà domani alle ore 16 presso il Museo delle Scienze di Trento il convegno internazionale dal titolo “Il Regno delle Api. Alpi, Turismo, Natura”.

L’evento, promosso dal think tank internazionale “Il Nodo di Gordio” in collaborazione con il Centro studi “Vox Populi”, è destinato a celebrare la Giornata mondiale delle api, e registrerà la presenza dell’Ambasciatore della Repubblica di Slovenia S.E. Tomaž Kunstelj, del direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo Aljoša Ota nonché, tra gli altri qualificati interventi, di contributi scientifici da parte di esperti della Fondazione Edmun d Mach, della Fondazione Bruno Kessler (Fbk) e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

Le api sotto attacco da parte delle multinazionali dell’alimentazione e degli agrofarmaci. Eppure simbolo di una natura che si oppone all’omologazione ed alla banalizzazione del cibo non più legato alla cultura ed alla tradizione. Ma le api sono anche il simbolo di operosità, di organizzazione, di collaborazione. Come quella che si sta sviluppando sulle Alpi per preparare nel migliore dei modi le Olimpiadi invernali del 2026. Non solo tra Milano, Cortina ed il Trentino, le località prescelte per ospitare le gare, ma anche con i Paesi vicini, a partire dalla Slovenia.

Non è dunque un caso che a discutere di api ci siano non solo gli scienziati ma anche i rappresentanti dei territori che credono nella collaborazione proficua negli alveari e tra le popolazioni che condividono una medesima visione dell’ambiente, del lavoro, del futuro.

Ad aprire i lavori saranno il presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige Roberto Paccher, l’assessore alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento Mirko Bisesti, enti che hanno patrocinato l’evento, e il direttore del Muse, Michele Lanzingher.

Si tratta di una preziosa occasione per suggellare ulteriormente i rapporti di vicinanza culturale con i Paesi dell’arco alpino e, anche grazie alla diretta streaming del convegno sui canali di IdealWebTV, di consentire la fruizione per il vasto pubblico degli approfondimenti scientifici e delle riflessioni sul tema che sorgeranno durante i lavori.