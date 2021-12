La rubrica de “L’Opinione delle Libertà” che dà voce e spazio ai volti noti e a quelli meno conosciuti della letteratura italiana questa settimana consiglia il libro “Il Buon Tiranno” di Giancarlo Millevolte (Self Publishing).

Giancarlo Millevolte, marchigiano trapiantato a Roma, classe 1956, ingegnere ed eclettico inventore, ha iniziato la sua carriera di imprenditore giovanissimo, in un’epoca in cui il tempo, anche quello del business, correva meno veloce di oggi. Tuttavia, egli ha sempre saputo adeguare il passo alle necessità del momento e ora, arrivato al successo nel campo dell’elettromedicale, ha voluto soddisfare un antico sogno, scrivere. L’occasione gliel’ha data il tempo sospeso del primo lockdown. Questo romanzo, frutto di un anno di lavoro, è il risultato del suo impegno.

La Storia

Un romanzo entusiasmante in grado di racchiudere in sé tutta la bellezza e l’imprevedibilità della vita. Passo dopo passo, il protagonista trascina il lettore in un vortice di emozioni, grazie a intuizioni improvvise e oscure malinconie. Il lavoro, le idee, gli amori, i figli, i contrattempi, questi ed altri elementi racchiusi in uno zibaldone emozionale.

“Roma, marzo 2020. Nasce contadino, diventa operaio, artigiano, poi impresario con alterne fortune, operatore olistico, inventore con brevetti e imprenditore affermato. Il lavoro è la religione di Umberto Anelli, un entusiasta della vita, uno che non si arrende mai. Ora, calato in un presente quasi distopico che lo costringe a un’inattività che gli sta stretta, tenta un bilancio di amori & affari, un percorso segnato da molte contraddizioni, dagli intrallazzi con i potenti di turno, dalla scoperta di nuove vocazioni e, soprattutto, da tre mogli e altrettanti figli. Tra un inciampo e una ripartenza, con il piglio del patriarca benevolo riesce a compiere il Capolavoro che è il suo orgoglio: quello di avere una Grande Famiglia di cui lui tira ancora le fila, pur tra mille difficoltà”.

La famiglia come tema centrale di un’opera a tratti fortemente didattica, priva di qualsiasi pregiudizio e scevra da ogni scetticismo. L’autore dosa sapientemente le parole, dando a ognuna di esse il giusto peso, con la consapevolezza che rende ogni singolo passaggio fortemente meditativo. Giancarlo Millevolte realizza un’opera prima densa di significato, in grado di porre la quotidianità sotto una luce scintillante e colma di entusiasmo.

(*) Giancarlo Millevolte, “Il Buon Tiranno”, 356 pagine, 15 euro