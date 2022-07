Il nuovo appuntamento internazionale che lega cibo e salute

Si svolge il 23 luglio, in modalità digitale, l’International Summit on Nutrition and Health organizzato dal Global Centre for Nutrition and Health, il think tank inglese che approfondisce i temi dell’educazione e della nutrizione. L’International Summit on Nutrition and Health è un meeting di primo piano per la comunità scientifica internazionale, utile a confrontarsi e scambiare best practices sui temi del cibo, della nutrizione e della salute pubblica. Il tema scelto per il 2022, “Empowering Global Nutrition with Digital Technology”, intende porre l’attenzione sulle nuove opportunità legate al rapporto tra nutrizione e tecnologia. A confrontarsi saranno esperti del settore, ricercatori, professori e personalità autorevoli che approfondiranno questi temi durante le sessioni plenarie e le discussioni interattive.

Un’interazione sociale e accademica destinata a generare nuove opportunità e in occasione del prossimo summit internazionale, il Global Centre for Nutrition and Health e il Future Food Institute lavoreranno insieme a una serie di iniziative per promuovere una nutrizione sana per l’uomo e sostenibile per il pianeta. Con l’obiettivo di riscrivere il ruolo del food nell’elaborazione di nuovi modelli economici e sociali sostenibili, i due Think Tank lavoreranno congiuntamente per incrementare tale consapevolezza attraverso il mutuo coinvolgimento in iniziative internazionali, come il Virtual Summit di luglio e i Bootcamp formativi che Fao e Future Food Institute organizzano annualmente, sia in presenza che in digitale, per formare classi di “Climate Shapers”, gli attivisti del clima.

Inoltre, il Global Centre for Nutrition and Health e il Future Food Institute è prevedono una collaborazione per implementare e diffondere il modello delle “Mobile Teaching Kitchen” nell’area mediterranea, con l’obiettivo di rafforzare le comunità, condividendo conoscenze e competenze attraverso l’educazione alimentare, al fine di migliorare la salute e il benessere di donne, bambini e famiglie in tutte le comunità, soprattutto quelle emarginate.

“L’alleanza con il Global Centre for Nutrition and Health, che da Cambridge promuove in tutto il mondo una nutrizione sana e sostenibile, è per il Future Food Institute un ulteriore passo verso la rigenerazione dei sistemi agroalimentari in senso olistico. Siamo già in prima linea per affermare il diritto alla nutrizione, sottolineandone le tante implicazioni dal punto di vista sociale e ambientale. Oggi, consolidiamo questa posizione, portando il nostro impegno al Summit internazionale di luglio e portando questo ecosistema globale in Italia e a Pollica, patria della dieta mediterranea e di uno stile di vita che è in primis un modello di ecologia integrale, dove il concetto di OneHealth trova la sua applicazione sia tangibile che immateriale”, ha dichiarato, in occasione del lancio della nuova importante partnership, Sara Roversi, Presidente del Future Food Institute.

Grazie a tale sinergia, il modello “Pollica”, che si propone di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale e naturale che insiste sull’ecosistema mediterraneo attraverso l’impegno di una comunità dinamica e vitale di giovani impegnati nello sviluppo dell’innovazione in campo agroalimentare, diviene ulteriormente conosciuto nella valorizzazione di pratiche di food diplomacy e per la diffusione delle dinamiche economiche, sociali e antropologiche che vi sono dietro la tutela e la divulgazione del patrimonio materiale e immateriale della Dieta Mediterranea.