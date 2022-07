Cinema e cultura del made in Italy, ospite di questa nuova puntata della “Cura-Ricostituente” è Gabriella Carlucci. In passato apprezzata conduttrice televisiva e successivamente parlamentare di Forza Italia, attualmente organizza un Festival del cinema in Spagna a Palma di Maiorca per promuovere produzioni cinematografiche che non riescono ad accedere al mercato o ad avere un’adeguata visibilità nazionale e internazionale. Lente d’ingrandimento sul Festival del cinema in Serbia di cui si sta occupando al momento; a tal proposito la Carlucci si sofferma sul grande fermento culturale e imprenditoriale che c’è al momento in Serbia, con un occhio anche ai finanziamenti e alle facilitazioni fiscali per fare impresa nel mondo dello spettacolo al giorno d’oggi nel Paese dell’ex Jugoslavia.