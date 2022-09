Addio a Irene Papas, l’icona greca nel mondo

È morta Irene Papas. L’attrice 96enne ha rappresentato il simbolo per eccellenza della bellezza greca e una celebre rappresentante della cultura mediterranea all’estero. L’attrice è mancata a Chiliomodi, vicino Corinto, dove nasce il 3 settembre 1926, con il vero nome di Irene Lelekou. Ad annunciare il decesso della leggendaria attrice greca è stato il Ministero della Cultura ellenico, ricordando che Papas in circa 50 anni di carriera ha preso parte a oltre 70 film. L’attrice “lascia una grande eredità culturale”, si legge in una nota.

L’attrice diventa nota a livello internazionale per la sua interpretazione della vedova nel film Zorba il greco di Michael Cacoyannis, dove recita al fianco di Anthony Quinn. Ma entra nel mito nel 1968, dando il volto a Penelope nello sceneggiato tivù L’Odissea. Il racconto televisivo di grande successo è tratto dal poema omerico e prodotto dalla Rai. La regia è firmata da Franco Rossi, Piero Schivazappa e Mario Bava. Il personaggio di Ulisse è interpretato dall’attore jugoslavo Bekim Fehmiu.

Irene Papas assurge presto alla notorietà internazionale per le sue doti recitative e per la sua figura carismatica. Nella sua carriera interpreta importanti ruoli femminili nel teatro e nel cinema, incarnando appieno il potere della tragedia antica. Papas fa il suo esordio nel cinema internazionale con un film di grande successo come I cannoni di Navarone (1961) di J. Lee Thompson.

Irene Papas recita nel primo film tratto dai romanzi di Leonardo Sciascia: A ciascuno il suo (1967) di Elio Petri, al fianco di Gian Maria Volonté. È protagonista di Z - L’orgia del potere (1969) di Costa-Gavras, che ottiene l’Oscar per il Miglior film straniero. Francesco Rosi la dirige in Cristo si è fermato a Eboli (1979), dal romanzo di Carlo Levi e Cronaca di una morte annunciata (1987), dall’omonimo romanzo di Gabriel García Márquez.

L’attrice greca recita anche in tre film del grande maestro portoghese Manoel de Oliveira: Party (1996), Inquietudine (1998), Un film parlato (2003). Una delle sue ultime apparizioni cinematografiche risale al 2001, Il mandolino del capitano Corelli di John Madden, dove recita accanto a Nicolas Cage. Papas parlava correntemente l’italiano, avendo interpretato ruoli teatrali e girato molti film nel nostro Paese a cui era particolarmente legata. Nel 2013 le viene diagnosticato l’Alzheimer. Da allora vive lontano dal pubblico.