Cinque domande ai partiti sul fisco

Si possono avere molti dubbi sulla campagna elettorale che si sta aprendo. Ma c'è una certezza: l'idea che la spesa pubblica sia la risposta a tutti i problemi sembra essere universalmente condivisa, nonostante la consapevolezza della precarietà delle nostre finanze pubbliche.

C’è però un aspetto interessante, della discussione di questi giorni. A lungo seppellita, sta riaffiorando nel dibattito pubblico la questione fiscale. Il tema del rapporto fra Stato e cittadino, di cui i tributi sono la più autentica cartina di tornasole, non si rassegna a stare sullo sfondo.



L’Istituto Bruno Leoni ha una sua proposta di riforma fiscale, un sistema basato su una aliquota unica del 25 per cento. L’idea è stata ampiamente dibattuta, e alcune tracce riaffiorano anche nelle suggestioni offerte dai partiti. Nei giorni scorsi, abbiamo fatto cinque domande sui social media alle diverse forze politiche, sulle congruità delle loro proposte in materia fiscale. Sin qui non abbiamo ricevuto risposta, ma aspettiamo fiduciosi.