Reddito: Tridico, Isee precompilato, stop difficoltà

Il decreto ministeriale per l’Isee precompilato dovrebbe essere emanato a maggio, subito dopo le festività di questi giorni.

Lo ha annunciato all’Ansa il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, il quale ha sottolineato che in questo modo si risolverà la questione di chi si trova in una situazione di attuale difficoltà economica, che non ha potuto richiedere il reddito di cittadinanza, come i cinque licenziati Fca di Pomigliano, da giorni in protesta a Napoli. Il decreto, secondo Tridico, andrà incontro non solo ai licenziati di Pomigliano, ma a tutti coloro i quali si sono ritrovati a dover presentare una dichiarazione economica che non corrisponde più a quella attuale. ‘‘Ho parlato con Di Maio e con i suoi funzionari ministeriali - ha detto oggi Tridico - e mi ha assicurato che il decreto sarà emanato a maggio. Serve ancora il passaggio con il Garante e poi si partirà. Questo faciliterà le domande al RdC di quanti si trovano attualmente in difficoltà economiche’’. L’ex presidente dell’Inps, Tito Boeri, a febbraio scorso, in un’audizione al Senato, suggeriva invece di ‘‘accelerare l’iter di avvio e rinviare l’avvio operativo del reddito di cittadinanza alla sua piena operatività’’.

Secondo Boeri, infatti, il decreto avrebbe evitato di dover poi recuperare, dopo i controlli, circa un miliardo di reddito di cittadinanza erroneamente versato a 100mila nuclei familiari. Intanto sono già circa 17mila le persone che si sono candidate per i 3mila posti di navigator che dovranno aiutare i richiedenti del RdC a trovare un lavoro. Alle 2 della notte scorsa, infatti, sono risultati essere in 16733, dei quali oltre 5500 sono laureati in giurisprudenza, hanno presentato domanda. La maggioranza dei candidati è del sud, e provengono dalla Sicilia, con 2477 domande, e dalla Campania (2475). La maggioranza è laureata in Giurisprudenza (5781), che stacca di oltre la metà i candidati in Scienze economico-aziendali (2521). Le candidature possono essere inviate entro 12.00 dell’8 maggio.