Confindustria, saggi pronti a chiudere consultazioni

Con l’ultima tornata di consultazioni dei “saggi”, l’altro ieri a Milano, e in vista dell’appuntamento con la presentazione dei programmi dei candidati al consiglio generale di domani, entra nella fase finale la corsa per la prossima presidenza di Confindustria.

L’incontro di giovedì sarà straordinariamente in teleconferenza. E ancora non si sa in che modo l’emergenza Coronavirus potrà condizionare l’appuntamento del 26 marzo con il voto in Consiglio generale per designare il futuro presidente che andrà poi all’elezione in assemblea a maggio. È una fase delicata, sia per le dinamiche interne all’associazione degli industriali, sia per l’impatto dell’emergenza che sta vivendo il Paese. In una ridda di voci circolate ieri, tutte al momento prive di riscontri, è anche circolata l’ipotesi di un rinvio di qualche mese dell’elezione.

In dirittura di arrivo, con una sfida che è oggi tra due candidati, Carlo Bonomi e Licia Mattioli, tornano ad animare le diplomazie interne anche i ragionamenti sull’eventuale opportunità di tentare di far convergere diverse anime del sistema confindustriale su un candidato unico. È un tema che era già emerso, così come era stato archiviato, diversi mesi fa quando circolava il nome di Marco Tronchetti Provera: un profilo alto, tale da evitare il rischio di una nuova netta spaccatura. Se ne torna a parlare anche in questa fase finale ma senza riscontri.

Il quadro oggi appare chiaro: vede fin dal primo momento un candidato da battere, che può contare su un buon margine di vantaggio, il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, ed una sfidante, la vicepresidente di Confindustria Licia Mattioli, che in questi ultimi mesi si è conquistata voto dopo voto una sua base di consenso e vuole giocarsi fino in fondo ogni chance. Non cederà il passo a Carlo Bonomi, non si ritirerà per lasciare il campo ad un candidato unico, trapela da chi la conosce bene. Intanto la Commissione dei saggi sta ultimando la sua istruttoria con tutte le verifiche formali sulle indicazioni di consenso e dovrebbe a breve dare il suo responso finale sulle candidature.