Il crollo dell’oro nero

Con il mercato dei combustibili che sta sperimentando un crollo senza precedenti, indicato anche da prezzi del petrolio che hanno sfondato la soglia del negativo a causa della crisi globale del Coronavirus, gli scenari futuri appaiono incerti.

Di questo si è discusso ieri in occasione del webinar “Where is oil heading to? Prices, volumes and alternative energy sources“, che ha visto la partecipazione di due importanti esperti del settore: Carole Nakhle (CEO di Crystol Energy) e Michael C. Lynch (Presidente dello Strategic Energy & Economic Research).

Nel seminario online moderato da Carlo Stagnaro, i due relatori hanno analizzato la situazione attuale, facendo inoltre dei raffronti con le crisi avutesi nel passato. Successivamente hanno discusso delle possibili conseguenze future, sia sul versante delle minacce poste alla ripresa del mercato da un’eventuale risposta di policy invasiva che sul piano delle opportunità rappresentate dalla ricerca nell’ambito dei combustibili fossili e delle fonti rinnovabili, senza perdere di vista i pro e i contro nell’ottica dei benefici per consumatori e produttori.