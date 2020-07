Coronavirus, Bankitalia: colpito il reddito di metà della popolazione

Il lockdown è stato deleterio per i lavoratori autonomi. Un terzo delle famiglie ha riserve per soli tre mesi, il 40 per cento dei nuclei familiari è in difficoltà con il mutuo.

La Banca d’Italia fotografa la situazione drammatica registrata dopo la chiusura totale causata dalla pandemia da Coronavirus. Bankitalia, nella sua indagine straordinaria sulle famiglie italiane (Isf) condotta fra aprile e maggio, sottolinea che, “oltre la metà della popolazione dichiara di aver subito una contrazione nel reddito familiare, in seguito alle misure adottate per il contenimento dell’epidemia. L’impatto è stato particolarmente severo per i lavoratori indipendenti”.

Palazzo Koch evidenzia che “più di un terzo” degli intervistati nell’indagine straordinaria della Banca d’Italia sulle famiglie “dichiara di disporre di risorse finanziarie liquide sufficienti per meno di tre mesi a coprire le spese per consumi essenziali della famiglia in assenza di altre entrate, un periodo compatibile con la durata del lockdown legato all’emergenza Covid-19”. Secondo l’indagine “questa quota supera il 50 per cento per i disoccupati e per i lavoratori dipendenti con contratto a termine. Poco meno di un quinto dei lavoratori indipendenti e dei lavoratori dipendenti con contratto a termine si trova in questa condizione e contemporaneamente ha subito una riduzione di oltre il 50 per cento del reddito familiare nei primi due mesi della emergenza sanitaria”.

Quasi il 40 per cento degli individui indebitati dichiara di avere difficoltà nel sostenere le rate del mutuo a causa della crisi; la quota è più elevata nel Centro e nel Mezzogiorno. “Solo un terzo di chi è in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo ha fatto ricorso o intende far ricorso alla moratoria mutui. Fra coloro che hanno un finanziamento per credito al consumo la percentuale di individui in difficoltà con il pagamento della rata è del 34 per cento”. Niente vacanza per quasi un terzo della famiglie. Dall’indagine straordinaria della Banca d’Italia emerge inoltre che circa il 30 per cento della popolazione dichiara di non potersi permettere di andare in vacanza la prossima estate.