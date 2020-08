Pensioni e imposte: occorre fare chiarezza

Ferma restando l’esecrazione per la deleteria commistione tra Previdenza ed assistenza, per il modo dissennato di spendere il pubblico denaro e per il blocco della rivalutazione delle pensioni, ancorchè parziale, occorre fare chiarezza su come sia avvenuta la tassazione di queste ultime nel corso degli anni.

Trovo ingiusto che i contributi Inps versati dal lavoratore fino al 1973, dopo essere stati sottoposti a prelievo fiscale a libro paga, siano nuovamente tassati da quando si sono trasformati in pensione. Ritengo pertanto che l’ammontare relativo ai suddetti contributi dovrebbe essere stralciato dall’imponibile utile per la dichiarazione dei redditi del pensionato mentre si dovrebbero rimborsare agli interessati le imposte pagate in più.

È auspicabile che le competenti autorità vorranno occuparsi della questione e decidere in merito con la dovuta equità.