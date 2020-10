Cassa Depositi e Prestiti lancia nuovi programmi per le imprese

Cassa Depositi e Prestiti metterà è pronta a mettere a disposizione delle aziende un proprio gruppo di lavoro, di professionisti in grado di fornire un servizio di consulenza personalizzata volta ad individuare le direttrici prioritarie sulle quali costruire il percorso di sviluppo dell’impresa. Accedere ai servizi professionali offerti da società di consulenza internazionali, primarie università italiane e ad una rete di imprese di qualità, senza dimenticare altri stakeholder con cui condividere esperienze e opportunità. Il programma è stato ideato grazie agli spunti raccolti nel corso dei tavoli di lavoro di “Officina Italia”, il laboratorio di Cassa Depositi e Prestiti a cui hanno aderito oltre duecento imprese italiane, focalizzato sulla condivisione di esperienze ed esigenze per la ricerca di soluzioni innovative, digitali e di sistema a supporto delle imprese italiane.

Pertanto, Cassa Deposti e Prestiti ha lanciato due nuovi acceleratori per le imprese e le start-up. Da un lato Acceleratore Imprese, più focalizzato sulla componente fisica, in presenza, all’interno delle aziende e dall’altro Digital Xcelerator, con 120 corsi di formazione online per consentire a startupper e studenti di capire come da un’idea imprenditoriale può nascere un’azienda consolidata. “Il nostro intento è di offrire un approccio d’insieme, a 360 gradi, che ponga al centro l’impresa e tutti gli aspetti della sua vita. Riteniamo che il supporto alla crescita e all’innovazione delle aziende italiane, cuore pulsante del nostro sistema economico, sia una priorità per lo sviluppo e la ripartenza del Paese. Con i nuovi strumenti ci muoviamo verso questo obiettivo, unendo la profonda esperienza di Cdp con le competenze delle migliori società di consulenza e con centri di formazione di eccellenza”, ha recentemente ribadito l’amministratore delegato Fabrizio Palermo nel corso della presentazione stampa dei due nuovi programmi di Cdp.

Digital Xcelerator è la prima piattaforma di e-learning, completamente gratuita, per le start-up italiane esistenti e per i giovani che vogliono avviare un’idea di impresa. Gli oltre 120 corsi di formazione online sono utili per consentire a startupper e studenti di capire come dall’idea si può giungere alla creazione di una startup. Uno spazio online di e-learning pensato per stimolare la crescita dell’intero ecosistema, fornendo corsi, strumenti e contenuti ad hoc per tutte le fasi dello sviluppo di un’impresa innovativa. In questo modo, soprattutto i founder di start-up, potranno fruire di un piano di educazione completo, con materiali pensati per accompagnarli dalla fase della ideazione, alla crescita fino a quella di scale-up e di espansione sui mercati esteri. A tal riguardo, Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti ha commentato: “Il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, da oltre dieci anni, è impegnato nel supporto al tessuto produttivo, con una molteplicità di soluzioni che spaziano dal credito alle garanzie all’equity. Gli Acceleratori rappresentano un ulteriore tassello della strategia di Cdp per le imprese, che si è notevolmente rafforzata negli ultimi anni e in particolare in occasione dell’emergenza coronavirus. Un impegno che conferma il crescente ruolo di sostegno all’economia del Paese svolto da Cassa Depositi e Prestiti”.

Ricordiamo anche che per agevolare una ripresa delle imprese della nostra Penisola, anche all’estero, dopo la fase più intensa di crisi economica dovuta alla pandemia sanitaria, il Governo, con la conferma della Commissione europea, ha concesso alle imprese di accedere a finanziamenti con tasso agevolato e senza necessità di presentare garanzie, con la possibilità di richiedere fino al 50 per cento del finanziamento a fondo perduto, con un limite di 800mila euro di aiuti di stato ricevibili. Ora, la nuova iniziativa di Cassa Depositi e Prestiti punta anche alla formazione professionale per gli imprenditori di domani.