Effetto Mario Draghi: i mercati dicono “sì”

L’effetto Mario Draghi si è fatto sentire. Soprattutto sui mercati. L’ex presidente della Banca centrale europea (Bce) è arrivato al Quirinale. E la chiamata al Colle – per guidare il Paese – ha avuto i primi risultati. Almeno guardando i numeri: la borsa di Milano ha aperto in rialzo. Il primo Ftse Mib (ovvero il più significativo indice azionario della borsa italiana) evidenzia un +2,95 per cento a 22.733 punti.

Non solo: lo spread tra Btp (Buoni poliennali del tesoro) e Bund (titoli di Stato decennali emessi dalla Germania) è in calo. Entrando nel dettaglio, il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco è sceso a 107 punti dai 116 della chiusura di ieri, con un rendimento del Btp a quota 0,58 per cento.

Da segnalare, infine, come Intesa Sanpaolo e Unicredit siano volate del cinque per cento circa. Segnali positivi pure per Atlantia. A dare impulso all’andamento dei mercati sull’Italia ha contribuito pure la diffusione dell’indice pmi (purchasing managers index) dei servizi, pubblicato da Ihs Markit: l’indice resta sotto quota 50, livello che tiene separata la fase di espansione da quella di contrazione, con una risalita dai 39,7 punti di dicembre ai 44,7 punti di gennaio.